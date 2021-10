Valentino, festa con 35mila spettatori per l'ultima Misano. Capienza allargata per il nuovo Gp Nolan del Made in Italy e dell’Emilia Romagna

TAVULLIA Sarà una festa per 35mila spettatori. L’ultima gara in MotoGp a Misano di Valentino Rossi, in occasione del nuovo Gp Nolan del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, in programma dal 22 al 24 ottobre, sarà un evento storico favorito anche dal Decreto Legge che ha allargato le capienze dei luoghi che ospitano eventi.

Il Misano World Circuit potrà ospitare 35.000 persone al giorno, si aggiungono quindi 10.000 posti al giorno e ciò consente di soddisfare la domanda per un weekend indimenticabile che per la giornata di domenica stava avvicinandosi al sold out. Anche in questo caso, come nelle precedenti occasioni di questo 2021, il connubio individua un grande evento della Motor Valley (dopo il Motor Valley Fest, la Formula Uno, il WorldSBK) come strumento ideale per il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Economica e Agenzia Ice per raccontare al mondo le eccellenze italiane. E la MotoGp a Misano sarà un ulteriore tassello di questa collaborazione, con un grande testimonial del Made in Italy come Valentino Rossi.

