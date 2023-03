Yellow Park, dopo l'esposto in Procura di un residente ascoltati i tecnici del Comune di Tavullia. Sgarbi aveva "difeso" Valentino Rossi 2 anni fa

TAVULLIA - «La sindaca di Tavullia non è tenuta a chiedere il permesso né alla Soprintendenza né al Ministero. È un errore, visto che quello striscione è stato messo in accordo con la popolazione». Lo aveva detto Vittorio Sgarbi, attuale sottosegrerario di Stato al Ministero della Cultura, il 12 marzo di 2 anni fa. L'oggetto era la contesa tra Comune e un residente del centro di Tavullia che non aveva gradito lo striscione dedicato a Valentino Rossi adagiato sulle antiche mura. Sul tavolo c'era anche la creazione dello Yellow Park (il parchetto a tema ispirato al campione di Tavullia), in un'area verde dove prima c'era solo una vecchia altalena, a ridosso di quelle stesse mura del cassero Medievale (di fianco al Fan Club del Dottore) sottoposte a vincolo della Soprintendenza.

Insomma, mentre tutto il mondo celebrava (e celebra ancora) Valentino Rossi ci sono dei tavulliesi che non volevano (e vogliono) più vedere i suoi caratteristici stendardi appesi sulle mura storiche del centro e contestano l'area per bambini a lui dedicata. Coinvolti la dirigente dell'ufficio tecnico comunale e il geometra che aveva diretto i lavori. Dopo l'esposto in Procura del residente in questione ieri, con nuova udienza fissata a dopo l'estate, è stato ascoltato l'agente della polizia di Pian del Bruscolo che richiese alla Soprintendenza se la documentazione per i lavori fosse idonea. Ricordiamo che gli striscioni erano stati poi preventivamente rimossi e che nell’operazione ripulisti era entrato pure uno stendardo contro la violenza di genere.