Online le foto della figlia di Vale Rossi? Francesca Sofia Novello: «Fotomontaggio di un genio del male»

TAVULLIA - L'allarme corre veloce sui social: qualcuno ha pubblicato una foto di Giulietta, la figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, dando la piccola in pasto ai social a poche ore di distanza dal battesimo.

Ma è stata proprio la madre Francesca Sofia Novello a cancellare i timori con alune stories su Instagram: «Ringrazio tutte le persone che mi hanno segnalato della presenza sui social di una foto di Giulietta, quando è una nostra precisa scelta di non coinvolgerla in queste vicende. Non so perchè ci venga fatto questo, ma un genio del male ha incollato la foto di una bimba su gGiulietta. Tra l'altro si vede palesemente che è un fotomontaggio».