Benvenuti a Moto Island, la sala giochi di Valentino Rossi nel metaverso

TAVULLIA - C'è una nuova sala giochi virtuale ed è griffata Valentino Rossi. Si chiama Moto Island, l'isola della moto, che non è né a Ibiza (dove il Dottore è sempre di casa) né, prendendo spunto dal romanzo Paola Mastrocola, nel verde di Tavullia che avvolge il Motor Ranch. Moto Island - The Officiale Valentino Rossi è su Roblox, la piattaforma di gioco online e sistema di sviluppo per la creazione di videogiochi. VR46 Metaverse è infatti orgogliosa di annunciarne il lancio, sviluppato in collaborazione con Dubit: Moto Island sarà una adrenalinica esperienza multiplayer online ambientata in un coloratissimo open world a tema racing. Moto Island si basa su due valori fondamentali: l'accessibilità e la personalizzazione dell’esperienza, con l'obiettivo di trasmettere in modo autentico lo spirito competitivo degli sport motoristici.

Il debutto



L'esperienza segna il debutto nei mondi virtuali immersivi per VR46 Metaverse, società che si occupa di creare e sviluppare contenuti in ambito gaming e web3. Roblox, la popolare piattaforma di gioco con 58,8 milioni di giocatori giornalieri, è stata scelta come piattaforma per Moto Island dal pilota italiano per la sua importanza nel panorama gaming e per la sua capacità di raggiungere i giocatori in modo divertente e coinvolgente.

Lo sport ad un livello superiore





Un metaverso tra città, neve, oceano e circuiti

«Ci tenevo fortemente a creare un’esperienza di questo tipo, per tutti i fan dei motori e non solo - afferma il 9 volte campione del mondo Valentino Rossi -, con Moto Island vogliamo davvero portare questo sport ad un altro livello, avvicinando anche i giocatori più giovani al mondo del motorsport. Interagire e comunicare con i miei fan è sempre stato un aspetto fondamentale durante tutta la mia carriera ed è davvero emozionante poterlo fare anche con gli utenti di Roblox attraverso questa esperienza».

Moto Island è un vasto open world che si articola fra città, campagne, cime innevate, strade sull'oceano, foreste e, naturalmente, circuiti che permettono agli utenti di gareggiare e mettersi alla prova con una delle migliori esperienze motoristiche su Roblox. All'interno di Moto Island si trovano decine di moto con tantissimi potenziamenti e miglioramenti estetici per il proprio avatar, tra cui contenuti brandizzati come tute, caschi, magliette e tanto altro.

«La release di Moto Island costituisce una tappa fondamentale nella timeline dei contenuti di VR46 Metaverse per il 2023 - afferma Jean Claude Ghinozzi, CEO di VR46 Metaverse -. Abbiamo scelto di coinvolgere Dubit, uno dei più quotati sviluppatori a livello globale, per consegnare ai giocatori un’esperienza immersiva e senza compromessi». Questa esperienza segna ufficialmente l’ingresso della società nei metaversi, con l’obiettivo di offrire agli utenti un mondo in continuo sviluppo nei mesi a venire e creare valore per i fans e per i partner che sceglieranno di farne parte.