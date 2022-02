Valentino, giallo svelato. Il Team Mooney VR46 al Teatro Rossini il 24 febbraio: atteso il via libera della commissione comunale

PESARO - Giallo svelato. Valentino Rossi ha prenotato l’intero Teatro Rossini per presentare il nuovo Mooney VR46 Racing Team. La data è stata resa nota, via social, alcune ore fa: sarà il prossimo 24 febbraio, alle ore 12. Nell’avviso, lanciato con un video dal fratello Luca Marini (direttamente dall’Indonesia) e poi ribadito con una locandina ufficiale per il “2022 Season Launch”, non viene indicata la location ma viene genericamente spiegato che sarà visibile su tutti i canali social del Team.

Perché? Si attende in queste ore il via libera della commissione comunale, alla luce dei lavori che stanno interessando il Teatro Rossini.



Questione di ore, quindi. Se il restyling della Sala della Repubblica sarà ritenuto tecnicamente conciliabile con lo show che prevede la presentazione del nuovo Team Vr46, con appena 80 presenti previsti (compresi staff, piloti e addetti ai lavori) anche per le norme antiCovid, Valentino Rossi potrà calcare il prestigioso palco pesarese, simbolo di cultura e storia, per un binomio di sicuro impatto. In caso contrario, si prevede un piano B.



Nessun giallo, quindi, o idee fantasiose (come quella di chi ipotizzava un matrimonio tra Valentino e Francesca Sofia, peraltro prossima al parto). I lavori di insonorizzazione della Sala della Repubblica interesseranno anche altri eventi: se il cantiere non ostacolerà lo spettacolo della Vr46, si darà il via libera anche ad altri appuntamenti. Rossi sul palco del Rossini. L’unico dolce “ostacolo”, a questo punto, potrebbe essere rappresentato dalla nascita della primogenita, attesa a giorni. Cinque anni fa l’idea di salire sul palco del Rossini era stata concretizzata dal Marinelli Rivacold Snipers Team, formata da Giancarlo e Mirko Cecchini ai box e Romano Fenati e Jules Danilo in sella. Valentino Rossi, dopo aver appeso la moto al chiodo, dovrebbe essere presente con Uccio Salucci e Alberto Tebaldi per la presentazione della neonata squadra composta dai centauri Marini e Bezzecchi (debuttante in MotoGp), in sella alle Ducati Desmosedici con cui il Team Mooney VR46 esordirà nella classe regina a Sepang. Verrà così tolto il velo sulle livree delle due Desmosedici e saranno svelate anche le moto Kalex con cui Celestino Vietti e Niccolò Antonelli prenderanno parte al Mondiale Moto2 2022.

