Vale Rossi non è più single? La bella Francesca Sofia domenica era a Tavullia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA - Che lo scapolo d'oro Valentino Rossi non sia più single? L'indiscrezione arriva da più parti e sembrerebbe suffragata da parecchi inidizi.Che convergono su Francesca Sofia Novello, splendida top model conosciuta per essere stata il volto di tanti noti marchi e per qualche esperienza in tv con Chiambretti. Sicuramente Francesca Sofia, che si era già incontrata con Valentino Rossi in passato e non solo nel ruolo di "ombrellina" che a volte ha ricoperto, è stata ospite della 100 km di domenica scorsa nel ranch di Velntino a Tavullia. Lo testimoniano i video da lei stessa postati sui social, immagini che mostrano la pista o anche Francesca Sofia in compagnia delle fidanzate "ufficiali" di altri piloti impegnati in gara. E in diversi parlano di atteggimaneti molto affettuosi tra lei ed il campione di Tavullia. La bella Francesca Sofia avrà fatto breccia nel cuore di Valentino Rossi?