Valentino Rossi, che musica: chiavi di Tavullia, invito alle Olimpiadi, super Pecco a Misano. E il Dottore si improvvisa dj. Il video

Che musica, maestro. O Dottore, se preferite. Perché per Valentino Rossi è stato in fine settimana perfetto (o quasi). Prima l'emozionante consegna delle chiavi della città, da parte della sua Tavullia, in una serata indimenticabile di fronte a più di 7mila persone (nonostante il Dottore si sia ritirato dal motomondiale da quasi due anni), poi l'invito alle prossime Olimpiadi di Parigi da parte del presidente del Coni Giovanni Malagò («Sarai il nostro ambasciatore dello sport»), infine la straordinaria gara del suo allievo Pecco Bagnaia che, a pochi giorni dal terribile incidente di Barcellona, è salito sul podio di Misano al GP di San Marino di Misano Adriatico.

--> Moto Gp, a Misano vince Martin davanti a Bezzecchi e a Bagnaia (terzo sette giorni dopo l'incidente a Barcellona)

Pecco terzo

«È stata dura ma volevo fare una bella gara per i tifosi e per me - ha commentato il pesarese d'adozione Pecco a fine gara -.

A metà gara ero distrutto, la pressione all'anteriore non ha aiutato ma sono contento del risultato non certo semplice». In classifica Bagnaia, campione del mondo in carica della MotoGp, guida con 283 punti su Martin (247) e Bezzecchi (218).

Vale dj

E Valentino? È stata, ancora una volta, la vera star di Misano. Vedere per credere il video, diventato virale, del Dottore che si improvvisa dj nell'area del Severino Hospitality per Team e Piloti del Motomondiale, super locale della famiglia Ridolfi ieri con una special guest davvero d'eccezione. Del resto Vale da anni frequenta i club di Ibiza, quelli di Riccione ed è amico di lunga data di Ralf Dj: il settore, insomma, gli piace.