Vacanze studio in giro per il mondo per 15 studenti liceali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono circa 1200 gli studenti del liceo che questa estate partiranno da tutta Italia per trascorrere all’estero un periodo di studio, frequentando una scuola superiore straniera con l’High School Program promosso da WEP, organizzazione leader nel settore degli scambi linguistici e culturali.Fra i ragazzi in partenza nei mesi di luglio e di agosto, ci sono anche una quindicina di studenti della provincia di Pesaro-Urbino che hanno deciso di intraprendere questa avventura il prossimo anno scolastico. I primi sono partiti infatti in queste settimane. Come nel 2017 anche quest’anno si conferma una buona partecipazione da parte dei giovani pesaresi.Le destinazioni fra cui è possibile scegliere sono numerose e dislocate in tutti e 5 i continenti anche se i Paesi anglofoni continuano a rimanere le mete predilette: USA, Australia, Canada e Nuova Zelanda sono state selezionate da oltre il 90% degli studenti totali.