Vola a terra con lo scooter: centauro soccorso dall'eliambulanza

URBINO - Grave incidente a Monte Olivo frazione a circa 6 chilometri da Urbino. Un uomo del posto si è ribaltato con il suo motorino ferendosi in maniera molto grave. Sul posto infatti è stata chiamata l’eliambulanza per il trasporto d’urgenza dell’uomo all’ospedale di Ancona. Non sono chiare le dinamiche del sinistro ma lo scooterista dovrebbe aver fatto tutto da solo. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso.