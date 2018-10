Vodka a ragazzini di neanche 16 anni: gestori di locali finiscono nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Nell’ambito dei controlli ai locali di intrattenimento e discoteche gli agenti del Commissariato di Urbino ha effettuato nel periodo estivo una serie di accertamenti a numerosi esercizi pubblici. Sono stati sottoposti a verifica 7 locali, 5 a Urbino e 2 nel territorio circostante. 32 le persone controllate, tra avventori, esercenti dei locali e dipendenti. I gestori di una discoteca sono stati sanzionati per aver somministrato alcolici a minori tra i 16 e i 18 anni: in caso di recidiva è prevista la sospensione dell’attività per tre mesi. Il titolare, il barista e il cassiere di un locale di intrattenimento sono stati denunciati alla Procura di Urbino per avere somministrato bevande alcoliche, a base di vodka, a un ragazzino di nemmeno 16 anni. Il gestore di un altro locale pubblico è stato sanzionato amministrativamente per avere utilizzato come personale addetto alla sicurezza soggetti non iscritti nell’apposito elenco prefettizio. Altri due gestori di locali sono stati sanzionati per irregolarità connesse ai dipendenti, in particolare per ciò che riguarda l’attività e la sicurezza sui luoghi di lavoro.