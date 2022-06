Bacia, palpeggia e blocca i polsi delle ragazze in discoteca: arrestato. Una è stata anche schiaffeggiata

URBINO - L’ennesimo giovedì di Urbino. Questa volta con il botto perchè è stato arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Pesaro un 25enne, di origine straniera, pregiudicato, presunto autore di violenza sessuale, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Insomma capi di accusa che non ammettono ombre.

I fatti

La vicenda è accaduta presso una nota discoteca della città ducale, fuori il centro storico, dove si riversano, soprattutto, nel giovedì ormai più che consueto, studenti e giovani provenienti da tutto il territorio. Persino dalla non lontana Romagna e dalle basse Marche. Non è il primo episodio di violenza che accade presso questo locale. Ebbene nella tarda mattinata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Urbino sono intervenuti immediatamente dopo l’attivazione del 112 ed hanno tratto in arresto il giovane straniero. Quest’ultimo, nella trascorsa notte, all’interno della discoteca, avrebbe inizialmente avvicinato un gruppo di studentesse di origine statunitense ed italiana, tentando in almeno due occasioni di baciare, con forza e senza alcun consenso, una delle giovani presenti.

L’aggressione

Proprio in questo periodo, ad Urbino si svolgono corsi per stranieri e capannelli di giovani americani se ne vedono a iosa attorno le mura del centro storico. Ebbene, tornando all’episodio deprecabile, al rifiuto della ragazza, lo stesso 25enne, l’avrebbe bloccata per i polsi e vistosi nuovamente respinto, dopo averla afferrata per il collo, l’avrebbe spinta per terra, causandole escoriazioni ed un forte shock. In tale circostanza, anche un’amica della anzidetta vittima, riceveva uno schiaffo al volto dall’aggressore. Lo straniero, poco dopo, avrebbe continuato a perpetrare abusi sessuali nei confronti di un’altra studentessa, alla quale avrebbe palpato le parti intime. I militari dell’Arma, come detto, attivati tramite chiamata al 112, prontamente si recavano presso il locale da ballo, individuando e bloccando il responsabile dei predetti reati che, nel corso delle operazioni, opponeva energica ostilità nei confronti degli operanti. Il personale del Nucleo Operativo della Compagnia di Urbino, unitamente alle Stazioni di Fermignano e Mercatello sul Metauro, effettuavano immediati accertamenti, raccogliendo le denunce e le dichiarazioni dei presenti. Nel frattempo le studentesse che hanno subito violenza sono state medicate e curate sul posto. In considerazione degli eventi accaduti, di concerto con la locale Autorità Giudiziaria, l’uomo, appunto, è stato tratto in arresto e tradotto presso la casa circondariale di Pesaro dove verrà interrogato dal Gip che ha 48 ore di tempo per l’interrogatorio e la convalida degli arresti.

L’indagine

L’attività dell’Arma di Urbino rientra nel quadro delle attività operative finalizzate a contrastare la violenza di genere che sta, in questo momento estremamente delicato e caldo, imperversando nel cosiddetto “Belpaese”, oltre quella di assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione per salvaguardare l’integrità fisica delle persone.

