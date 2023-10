URBINO In partenza la riqualificazione del centro storico di Urbino. In programma la rimozione degli attraversamenti aerei e dei cavi facciata del centro storico. Si partirà dall’area di via Barocci con un progetto pilota che arriverà ad un investimento totale di circa 1 milione di euro e libererà, intanto, per questa prima parte del lavoro, la zona nel cuore di Urbino, di oltre mezzo chilometro di cavi per cui saranno scavati manualmente 450 metri di interramenti e resteranno solamente 120 metri di risalite sulle pareti.

Il precorso

«Un progetto nato due anni fa, quando Enel ci ha proposto un intervento per lo smaltimento dei cavi aerei e per la pulitura di facciate di case e chiese – spiega Mara Mandolini responsabile del settore manutenzione patrimonio e progettazione –. Siamo partiti dall’area di via Barocci, per cui come amministrazione abbiamo dato supporto dal punto di vista dei permessi, in modo particolare con la Soprintendenza». Inoltre il Comune manterrà i rapporti con i privati che risiedono o possiedono proprietà nella zona di interesse. Un lavoro in una delle zone più frequentate e fotografate della città per il famoso scorcio dei torricini che si riesce ad avere». «Un lavoro importante e delicato, un lavoro quasi di gioielleria – spiega Danilo Fucili, membro del Cuum, che segue e supporta il progetto –. Un intervento importante per la città, ma anche a livello formativo, visto il coinvolgimento dei ragazzi del quinto anno di elettrotecnica dell’Itis di Urbino». I giovani studenti hanno infatti seguito lo studio, ma anche gli interventi fattivi sul campo, per i lavori, in stretto contatto con i tecnici Enel.

La formazione

«Un progetto importante per il nostro istituto – sottolinea il dirigente dell’Itis Mattei di Urbino, Sergio Brandi –. Un’occasione per scoprire quello che potrebbe essere il loro lavoro futuro. Una bella esperienza che ci auguriamo di poter riproporre con altri classi». Un progetto che come sottolineato dal vicepreside Paolo Righi «vede un aspetto formativo, ma anche etico. È fondamentale tenere presente il valore culturale per avere una consapevolezza più ampia come cittadini e come professionisti. Anche per questo il nostro istituto è sempre aperto a collaborazioni con aziende ed enti. Questo progetto racchiude al meglio tutti i valori che perseguiamo ogni giorno con una sinergia di intenti, interventi e competenze».

Non solo decoro

Enel ha avanzato questa proposta per un decoro e una attenzione sempre maggiore ai centri storici, ma un intervento di questo tipo, come sottolineato dal sindaco Maurizio Gambini «permette un importante risparmio energetico, aspetto fondamentale e imprescindibile al giorno d’oggi. Oltre al miglioramento dell’aspetto della città, patrimonio Unesco, migliorerà la percezione della città da parte dei turisti ma anche dei cittadini. Per riqualificare la città ci saranno anche dei disagi: alcune vie saranno chiuse per dei periodi, ma siamo sicuri che ne varrà la pena. I lavori sono in partenza a breve, come anche il progetto che riguarda l’illuminazione a led delle mura di Urbino, in modo artistico e professionale».