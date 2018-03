Urla e lamenti: scattano allarme e ricerche Ma sono solo capre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Lamenti e confuse grida di aiuto udite all’improvviso da una signora nella zona collinosa della Baita ad Urbino. Preoccupata che qualcuno si trovasse in pericolo e avesse bisogno di soccorsi la persona che ha udito gli strani versi ha subito dato l’allarme facendo scattare le ricerche. Carabinieri e vigili del fuoco della città ducale hanno così iniziato a setacciare la zona in gruppi formati da diversi uomini cercando di capire l’esatta provenienza dei lamenti. Compito non facile per l’area vasta e abbastanza impervia delle ricerche e le vaghe indicazioni fornite. La soluzione del mistero però qualche ora dopo l’allarme: nessuna persona in pericolo solo versi di animali che, a ben ascoltare, potevano effettivamente trarre facilmente in inganno. La squadra di ricercatori ha infatti individuato alcuni ovini come capre o simili, che aggirandosi per i prati e le colline producevano un verso facilmente confondibile con un lamento umano.