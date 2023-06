Sigillo d'Ateneo a Moratti: Massimo e la moglie Milly turisti d'eccezione a Pesaro e Urbino

URBINO - Cerimonia nell'Aula Magna del Rettorato dell'Università di Urbino per il conferimento del Sigillo d'ateno all’imprenditore milanese Massimo Moratti. La "Carlo Bo" premia uno degli imprenditori più di successo nel panorama nazionale, anche lui figlio d’arte, ex presidente dell’Inter e dirigente di Saras e Pirelli. Moratti terrà una lectio magistralis dal titolo "Una vita per l’economia, lo sport e il sociale"’.

Dominus dell'operazione Andrea De Crescentini, ex assessore urbinate a turismo, attività economiche e centro storico patrimonio Unesco, che non a caso ha fatto anche da accompagnatore a Massimo Moratti e alla moglie Milly. I due, infatti, sono arrivati ieri a Pesaro, dove hanno passeggiato sul lungomare ed incontrato la prefetto Emanuela Saveria Greco. Il tutto documentato tramite un puntuale "reportage" social.