Addio Mario Scoccianti, morto a 101 anni lo storico primario di Oculistica

URBINO - Cagli, Urbino, Pesaro, Urbania e Fossombrone in lutto. Se ne è andato il dottor Mario Scoccianti all’età di 101 anni. Aveva ricoperto il ruolo di primario del reparto di oculistica, da lui aperto, presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino e che ha diretto per molto tempo.

L’oculistica è stata sempre la sua passione e, infatti, dopo aver esercitato per alcuni anni l’attività di Medico di Medicina Generale, aveva intrapreso la sua carriera come specialista, svolgendo la propria attività a Urbino, Pesaro, Urbania, Cagli e Fossombrone.



Maestro di umanità

E’ stato non solo un valente professionista, ma anche un maestro di umanità, capace di trasmettere ai suoi collaboratori la passione per questa professione e soprattutto la capacità di entrare in contatto con i pazienti in modo professionale e allo stesso tempo empatico e delicato. La Direzione di Area Vasta 1 e la Direzione Medica Ospedaliera del presidio unico di Urbino esprimono sentite condoglianze a tutta la famiglia del dottor Mario Scoccianti, riconoscenti per l’impegno profuso da questo eccellente professionista nell’attività presso l’ospedale di Urbino.

