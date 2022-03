Lavori sulla condotta, stop acqua in diverse vie: ecco quando e le zone interessate

URBINO - L’amministrazione comunale e Marche Multiservizi avvisano la cittadinanza che martedì 15 marzo verranno eseguiti dei lavori per il rifacimento dell’intera condotta idrica a sevizio dell’ospedale di Urbino.

L’intervento, indispensabile per migliorare l’approvvigionamento idrico della struttura sanitaria, richiede l’interruzione temporanea del servizio idrico in alcune zone del territorio comunale, esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori, ossia dalle ore 21 di martedì 15 marzo fino alla conclusione, che si ipotizza intorno alle ore 2 di mercoledì 16 marzo.



Per ridurre al minimo i disagi per i cittadini, l’azienda Marche Multiservizi ha programmato l’intervento nelle ore serali e notturne, quando l’utilizzo di acqua nelle abitazioni è più limitato. Di seguito le vie e località del territorio ducale interessate dall’interruzione temporanea del servizio per permettere i lavori agli operai di Marche Multiservizi: via Gramsci, via Federico Comandino, via Guido da Montefeltro, via Bonconte da Montefeltro, via Fontanoni, via Battista Sforza, via Baccio Pontelli, via Jacopo e Lorenzo Salimbeni, via Errigo Bernini, via Giannetto Dini, via Girolamo Cavazzoni, via Ottaviano Petrucci, via Ca’ Staccolo, via Madonna del Lago, via Monte Pallotta, via Vespasiano da Bisticci, via S. P. Montefabbri, via Tomassini, via Armellina, via del Collegio, via Panoramica, via Pallino, via Ca’ l’Agnello, via S. Giacomo in Foglia, via dell’Orologio di Sopra, via S.P. 9 Feltresca, via Colcello, località Gadana, località Castel Cavallino, via Cal Monte, via Cavagnino, via Ca’ Bustello, via S. Lorenzo in Solfinelli, via Casa Bella e località Miniera.

