Addio a Maria Andreani, storica anima del bar al circolo studentesco: il commovente ricordo di Torrico

URBINO - Se n’è andata l’ultimo giorno dell’anno, Maria Andreani, dopo una lunga vita (era nata il 28 ottobre 1926), dedicata al lavoro e alla famiglia. Nella città ducale la ricordano e la piangono in tanti. Non la si può dimenticare perché per 42 anni aveva gestito, con il marito Giovanni Antonioli, il bar del Circolo studentesco annesso alla Casa dello Studente, oggi Collegio internazionale dopo la sua chiusura nel 1994 e la successiva ristrutturazione del 2010.

Il bar e il cortile sul quale si specchia hanno visto transitare e sostare molte generazioni ognuna a suo modo, nel bene e nel male, protagoniste dal 1967/68 di una lunga fase di tumultuosi cambiamenti generazionali. «Maria – la ricorda Ermanno Torrico, all’epoca studente universitario ed oggi presidente dell’Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione “E. Cappellini” di Urbino oltre che professore a contratto di Uniurb - quasi una seconda mamma per numerosi studenti. Raccontava sempre, con emozione e nostalgia, la sua lunga esperienza a contatto con una clientela particolare della quale cercava spesso di temperare l’esuberanza negli anni complicati della contestazione e prima della goliardia».

La perdita del marito l’aveva privata di una presenza e di un sostegno affettivo importanti. «Se ripenso a lei – continua Torrico - ha dell’incredibile la sua capacità di conciliare il lavoro con la cura della famiglia, quel suo andare dalla Casa dello studente alla sua abitazione per fortuna situata a poche decine di metri nella sottostante via Nuova, tutto il suo mondo era lì concentrato e richiedeva per essere gestito una forza e dedizione eccezionali». Anche dopo il pensionamento Maria era sempre associata alla Casa dello studente. «È stata – conclude Torrico - una persona instancabile e volitiva fino al termine di una vita spesa e vissuta con generosità. Per questo rimarrà nel ricordo di chi l’ha conosciuta e apprezzata. E la saluto ora come sempre: “Ciao Maria!”».

