Turista operata d'urgenza: il chirurgo corre in città a sue spese

URBINO - Turista romana in pericolo di vita, alla richiesta d’aiuto del dottor Brancaleoni hanno risposto a titolo gratuito, a loro spese, il professor Materazzi dell’Università di Pisa e il suo collaboratore Ambrosini. Pur in presenza di evidenti difficoltà legate alla cronica carenza di personale, il sistema sanitario nazionale riesce tuttavia a dimostrare di poter fornire prestazioni ottimali. Di quelle che non si lasciano ingessare dai soliti protocolli e paralizzare dall’iter burocratico pur di aiutare il paziente.Una sanità che funziona, retta da figure professionali preparate, che fanno sacrifici ogni giorno e che, casi eccezionali, come quello capitato in questi giorni nel blocco operatorio dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino, aiutano a mettere felicemente sotto i riflettori. Come l’intervento eseguito dal professor Gabriele Materazzi dell’Università di Pisa e dal suo collaboratore Carlo Enrico Ambrosini venerdì scorso nella città ducale. I due chirurgi, a titolo gratuito, sono intervenuti per salvare una donna in vacanza a Frontone, ricoverata d’urgenza dal 18 luglio in rianimazione, vittima di un ingrossamento della tiroide e che, a causa del gozzo, aveva le vie aeree completamente ostruite.