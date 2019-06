Il trattore si sfrena si ribalta e lo travolge: grave un agricoltore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Infortunio nel tardo pomeriggio di ieri un appezzamento agricolo nella zona di Mazzaferro, nelle campagne di Urbino. Un 82enne è rimasto gravemente ferito alle gambe dopo essere stato travolto dal suo trattore che si è sfrenato e poi ribaltato. L’uomo è stato trasportato in eliambulanza dal 118 agli Ospedali Riuniti di Ancona. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente avvenuti verso le 18.15, l’anziano è sceso dal mezzo che, per cause da accertare, si è sfrenato. Nel tentativo di riprenderne il controllo, l’82enne sarebbe finito con le gambe sotto il trattore che nel frattempo si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. L’infortunio è avvenuto in un appezzamento di terreno dove sono presenti dei filari di vite. L’82enne si era recato nel campo per spruzzare del disinfestante alle viti. Non lontano si trovava anche la moglie che è accorsa dopo aver udito le grida dell’uomo. Immediato è scattato l’allarme con l’intervento sul posto delle forze del soccorso.