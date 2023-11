Urbino, sospensione del servizio di acqua​ per lavori di manutenzione nella mattina del 23 novembre: ecco dove

URBINO - Sospensione del servizio di acqua, per lavori di manutenzione, nella giornata di domani, giovedì 23 novembre, tra le ore 8 e le ore 12 nel comune di Urbino, in queste zone: via S.S. Urbinate, via Sasso, via Molino del Sole, via Cavagnino (Cà Mazzasette), via Cà Angelone e via della Linea.

Manutenzione idrica

Marche Multiservizi spiega che l’intervento prevederà la «sostituzione di apparecchiature di rete e potrà comportare nelle zone interessate la sospensione dell’erogazione di acqua potabile e/o cali di pressione e portata». Per info www.gruppomarchemultiservizi.it