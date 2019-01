«Solo esami scrupolosi» Medico â€‹accusato di molestie resta ai domiciliari

di Eugenio Gulini

URBINO - Non si è avvalso “della facoltà di non rispondere” il medico Valentino Ferri, 68enne cardiologo, residente a Peglio, ex primario di Medicina all’Ospedale di Sassocorvaro, ma ha parlato di "esami scrupolosi". Era stato immediatamente posto agli arresti domiciliari per pericolo di reiterazione del reato dopo che la procuraE’ comparso nel pomeriggio di ieri dinanzi al Gip Egidio de Leone per l’interrogatorio di garanzia dopo l’arresto del 18 gennaio scorso.Ferri ha parlato ed è stato ascoltato alla presenza dei difensori Mauro Gregorini di Sant’Angelo in Vado e Roberto Brunelli di Pesaro nominato ieri stesso. Questi ultimi non hanno chiesto nessuna modifica della misura cautelare al Gip perchè «le decisione deriva dalla necessità – hanno rimarcato entrambi i legali difensori – di guardare con attenzione tutti gli atti dell’inchiesta, il fascicolo e, soprattutto, le immagini dei filmati registrate dalle microcamere installate negli ambulatori usati dal medico».