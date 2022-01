Il sindaco Gambini ha deciso: tutte le scuole chiuse venerdì e sabato ad Urbino

URBINO - Attività didattiche in presenza sospese il 7 e 8 gennaio per le scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell’infanzia comunale Tartaruga. Weekend lungo per bambini e ragazzini (e lunghissimo per le famiglie che lavorano), questa la decisione del sindaco Maurizio Gambini con un’ordinanza comunale emanata ieri pomeriggio.

Come spesso avvenuto durante questa lunga pandemia il sindaco di Urbino gioca d’anticipo nel tentativo di salvaguardare, per quanto possibile, la salute dei propri concittadini. La decisione è stata condivisa con i dirigenti scolastici e comunicata anche agli altri sindaci dell’Unione Montana. L’obiettivo è prendere ancora qualche giorno di tempo dopo la fine delle vacanze di Natale per capire quali azioni verranno decise a livello centrale e regionale per garantire il rientro a scuola in sicurezza.

«Questi ulteriori tre giorni – spiega il sindaco – saranno fondamentali per evitare il rischio di nuovi contagi e consentire alle nuove misure precauzionali, che attualmente sono al vaglio del governo, di essere efficaci nel momento in cui entreranno in vigore. Capisco che sarà un ulteriore sforzo per le famiglie, ma è assolutamente necessario agire con estrema cautela in questo momento così delicato nell’andamento della pandemia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA