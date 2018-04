Sei ore al Pronto soccorso â€‹senza essere visitato: «Situazione inaccettabile»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Il 25 marzo scorso il giovane cuoco 22enne, G. M., è rimasto vittima di una forte distorsione al ginocchio. Un dolore incessante e poco piacevole per il lavoro che deve sostenere. Il padre lo accompagna al pronto Soccorso di Urbino. «Troppa gente, ritorniamo domani mattina». Nel frattempo e durante la notte prende della Tachipirina. Le fitte sono terribili. Si teme per i legamenti. Occorrono radiografie o, meglio, un’analisi con risonanza magnetica. Padre e figlio ripartono il giorno successivo e alle 10.30 sono di nuovo al Pronto Soccorso ducale, codice verde. Alle 16.30, ben 6 ore dopo, G. M, deve ancora essere chiamato. Il padre decide di andarsene e portarsi il figlio via. «Faccia ciò che vuole» si sente rispondere. «Pronto Soccorso in condizioni estreme? Molto peggio» risponde il padre: «E’ normale aspettare quasi 7 ore per una lastra?» .