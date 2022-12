​Urbino, si scontra contro un camion e resta incastrato nella propria auto: lo salvano i Vigili del Fuoco

URBINO- E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per salvare un uomo, oggi pomeriggio (27 dicembre), ad Urbino in località Conce. Quest'ultimo, a bordo della sua automobile, è stato vittima di un incidente stradale andando a sbattere contro un camion e rimanendo, di conseguenza, incastrato nell'abitacolo.

L'intervento

I pompieri, in collaborazione con il personale del 118, hanno estratto l'uomo dall'auto mettendo in sicurezza l'area dell'intervento che, nel frattempo, era rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso.