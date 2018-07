Scommettono e comprano un cellulare da mille euro con la carta di credito rubata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO – Rubano il portafoglio su un’autovettura parcheggiata nella vecchia cava alle Cesane e si danno alle spese pazze con la carta di credito. Il proprietario si era recato in zona per una passeggiata a cavallo.I ladri, utilizzando la sua carta di credito aveva acquistato in un centro commerciale di Fano uno smartphone per un valore di poco meno di mille euro, poi in una sala scommesse del riminese avevano effettuato prelievi per circa 900 euro. Si tratta di due persone già conosciute, un quarantenne e una cinquantenne, senza fissa dimora, i quali già nel 2015 e sempre alle Cesane erano stati denunciati da parte del personale del Commissariato per altri furti avvenuti con analoghe modalità.