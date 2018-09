Si schianta con l'auto contro un albero e cappotta: una donna all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Una brutta scena si è presentata alla vista dei soccorritori intervenuti sul luogo dell’incidente. E' accaduto ieri nel primo pomeriggio, le 13.45 circa, in via Gramsci ad Urbino dove una signora si è rovesciata con la sua auto dopo essere finita contro un albero. Sul posto sono arrivati velocemente i soccorsi e sono stati i vigili del fuoco di Urbino ad estrarre dalle lamiere dell’auto la signora ancora cosciente ma con diverse ferite e contusioni al corpo a causa dell’impatto. Dopo i primi accertamenti del 118, la corsa in ambulanza verso l’ospedale di Urbino per le cure necessarie.