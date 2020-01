Sassate contro i vetri di uffici e negozi: il ladro seriale preso in flagrante

URBINO - Il lanciatore di selci, ovverosia il ladro a cui piace lanciare pietre e spaccare vetrate per agire indisturbato all’interno di uffici e negozi pubblici beccato in flagranza dai Carabinieri. Un professionista delle “spaccate” ma non aveva fatto i conti con gli occhi vigili dell’Arma.

Nella notte di lunedì scorso, nella prima periferia di Urbino, i Carabinieri della locale Compagnia hanno tratto in arresto per furto aggravato a danno di una agenzia assicurativa, nonché tentato furto a danno di uno studio fisioterapico e a danno di un distributore di carburanti Agip, un uomo italiano, disoccupato, di 47 anni con precedenti specifici. In quest’ottica è risultato, ancora fondamentale, il supporto dei cittadini nell’informare tempestivamente le forze di Polizia. Soprattutto quando certe situazioni possono destare più di un sospetto. Veniva allora predisposta le rete da parte dei Carabinieri in seguito ad una serie di furti perpetrati negli ultimi due mesi, dicembre e gennaio, ai danni di uffici ed esercizi pubblici del comune di Urbino, tra i quali una agenzia immobiliare, uno studio legale, due ristoranti, un ulteriore stazione di servizio ed, infine, un autoconcessionario.

