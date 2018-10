Rubano lo smartphone al compagno e lo vendono subito su internet: denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO – Rubano il cellulare al compagno dallo zaino lasciato in classe e subito lo rivendono con un annuncio su internet: denunciati due studenti minorenni di un istituto superiore.Il giovane aveva lasciato il cellulare nello zaino, agganciato alla sedia del proprio banco. Al rientro in classe si accorgeva del furto. La segnalazione successiva ai professori e poi al Commissariato di Polizia ha permesso di accertare che due compagni di classe del giovane si sono resi responsabili del furto. E’ emerso poi, nel corso delle indagini, che uno dei due giovani aveva già venduto il telefono tramite un’inserzione pubblicata via internet per 270 euro.Una volta scoperto, il giovane, resosi sconto di quanto compiuto, si rendeva disponibile al risarcimento di quanto sottratto al compagno di classe; ciononostante i due sono stati deferiti alla Procura dei Minori di Ancona per il reato di furto, in concorso.