Rubano preziosa borsa di Gucci al bar: quattro nei guai, due sono minori

URBINO - Avevano addocchiato la borsa, raffinata ed elegante, con la griffe in evidenza. E hanno approfittato della distrazione della proprietaria, una studentessa 23enne, per sottrargliela durante la serata trascorsa in un noto bar della valle del Foglia.Ma il diavolo fa il cerchio senza i coperchi, tanto che il comportamento nel locale di quei quattro ragazzi, che sembravano due coppie di fidanzati, non è passato inosservato. Così quando la derubata ha sporto denuncia ai carabinieri di Urbino, segnalando il furto della borsa marcata Gucci, del valore di mille euro, contenente il portafogli con circa 100 euro in contanti ed effetti personali, la compagnia ha potuto sfruttare le tracce lasciate dal gruppo per avviare le indagini. Un’inchiesta rapida e soprattutto efficace tanto che sono stati identificati quattro presunti responsabili, ora denunciati alla procura della Repubblica di Urbino e alla procura per i minori di Ancona per furto aggravato in concorso. Si tratta di due giovani di 22 e 20 anni e di due ragazze di 17 anni che risiedono nei centri della vallata.