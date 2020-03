Ruba un portafogli e versa subito i soldi sul suo conto: studente scoperto e denunciato

URBINO - I carabinieri della compagnia di Urbino sono riusciti a risalire al responsabile di un furto di un portafogli, uno studente universitario 23enne già noto alle forze dell’ordine per precedenti, perpetrato all’interno di un’agenzia immobiliare della città ducale avvenuto nei giorni scorsi. Il 23enne è stato denunciato per furto con destrezza. L’attività d’indagine condotta dall’Arma rientra nel quadro dei servizi di contrasto ai reati predatori

In pratica, il giovane, con la scusa di aver smarrito le chiavi del proprio appartamento e, quindi, di aver bisogno di un’altra copia per rincasare, approfittando di un momento di distrazione della donna, proprietaria dell’immobiliare, le sottraeva il portafoglio all’interno della borsa, appoggiata quest’ultima sopra un mobile dell’agenzia e contenente la somma in denaro contante di 1.500 euro. Una bella sommetta che l’universitario aveva poi in tutta velocità versato nel proprio conto corrente subito dopo il furto.

