Urbino, ruba un camper, lo riempie di refurtiva, ma scoppiano le gomme: preso ladro pendolare

URBINO - Ladro di Urbino in trasferta denunciato a Forlì su un camper rubato e carico di altra refurtiva.

A tradirlo è stato porprio il camper rubato a Forlimpopoli ed in particolare dalle sue gomme: la polizia e la municipale erano sulle tracce di un mezzo che procedeva a zig zag e lo hanno trovato con gli penumatici scoppiati. Poco lontano c'era il conducente, un 38enne di Urbino e con numerosi precedenti, poi denunciato per furto e ricettazione. Gli sono contestati furti in casa: nel mezzo infatti è stata trovata merce sospetta, oltre a munizioni detenute illegalmente: due proiettili di pistola.

