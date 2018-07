Ruba una borsa dentro casa Condannato, dirà addio al permesso di soggiorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO – Entra in una casa, ruba la borsa ad una badante e tenta la fuga: preso e condannato un giovane ladro macedone vecchia conoscenza delle Forze di Polizia.L’allarme era partito proprio dalla derubata ed i poliziotti del Commissariato di Urbino lo avevano rintracciato poco lontano, il 23enne aveva anche provato, senza successo, la fuga a piedi. Dopo l’arresto ha patteggiato un anno e otto mesi di reclusione. Contestualmente la Questura di Pesaro ha avviato nei suoi confronti le procedure per la revoca del permesso di soggiorno, in quanto ritenuto persona pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica.