Rissa tra badanti per i pazienti â€‹all'ospedale: denunciate madre e figlie

URBINO – Scatta la rissa tra le badanti dei ricoverati: denunciate una donna marocchina di 44 anni e le sue due figlie di 20 e 24 anni.Le tre sono state identificate e denunciate dalla Polizia di Urbino, intervenute dopo un parapiglia notturno in ospedale. Madre e figlie avevano fatto irruzione in una stanza accusando a male parole una donna italiana di aver loro rubato il lavoro. La lite saliva di tono e la furia delle tre si rivolgeva anche nei confronti di un’altra donna, ucraina, che provava a riprendere tutto con il cellulare. Solo l’intervento degli infermieri ha fatto sì che non si trascendesse ulteriormente. Le tre sono state denunciate per lesioni, disturbo del riposo e violazione di domicilio.