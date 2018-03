Ringrazia giudici che l'hanno appena condannato: «Mi hanno tolto dalla strada»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - È finita con l’imputato, oggi 22enne, che ha ringraziato il collegio giudicante del tribunale di Urbino. E non per la levità della pena che gli hanno comminato, 3 anni e 9 mesi per spaccio, furto ed estorsione ma «per avermi tolto dalla strada».In aula, martedì, si celebrava il processo per fatti risalenti al 2011 legati a un giro di spaccio tra Urbino, Sassocorvaro, Piandimeleto e Lunano. All’epoca il 22enne di origine albanese gestiva un traffico di marijuana e cocaina non di alto bordo visto che - come risulta agli atti - in alcuni casi si faceva pagare anche con oggetti barattati, tipo un giubbotto di pelle e un telefonino per 400 euro di stupefacente.Aveva però il vizio di ricattare i suoi clienti pretendendo in pegno automobili o moto riscattabili solo a saldo avvenuto. In un‘occasione il 22enne aveva minacciato un acquirente utilizzando la stazza notevole di un complice, un napoletano che proprio per questo si è beccato una condanna di un anno e 6 mesi per estorsione. A sentenza pronunciata lo spacciatore ha reso una dichiarazione spontanea ringraziando i giudici Massimo Di Patria, Paolo Cigliola e Silvia Cucchiella a cui ha raccontato la sua breve vita, quasi un destino segnato.«Purtroppo - ha detto con le lacrime agli occhi e tradendo una profonda emozione come riporta il Ducato - quando hai 16-17 anni non ti rendi conto. Ho visto questo ragazzo con una macchina bellissima, mi ha detto se la volevo anch’io è così ho cominciato pure io. So di aver sbagliato e la mia famiglia non merita questo».Hai poi raccontato l’impegno profuso per cambiare il tracciato di quel destino: «Dopo il diploma ho trovato lavoro in una fabbrica. Quei soldi mi hanno permesso di iscrivermi a un corso di guardia giurata a Roma. Ho fatto esperienze di volontariato con la Croce Rossa e alla stazione dei Carabinieri di Fermignano. Adesso ho un lavoro e voglio solo che questa vicenda finisca presto».