Prova ad aprire le auto in sosta â€‹con un cacciavite: arrestato in flagrante

URBINO – I carabinieri di Urbino hanno arrestato, alle 5 di questa mattina, in flagranza di reato, in pieno centro storico, un 30enne di origine extraeuropea con precedenti specifici e senza fissa dimora. Aveva danneggiato, cercando di aprire le portiere con un cacciavite e filo di ferro, due auto parcheggiate nella stessa strada. Il 30enne è stato sorpreso in via Budassi, alla vista dei militari, il furfante ha tentato la fuga a piedi per i vicoli della città ducale ma è stato immediatamente bloccato qualche metro più avanti dal personale dei Carabinieri mentre si era calato un passamontagna. Sequestrati cacciavite e filo di ferro. La direttissima mattina ha confermato gli arresti, il divieto di portarsi in Urbino e l’obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria.