Palloni gonfiati bis, il sindaco Gambini assolto dal giudice: condannati due dirigenti sportivi di Urbino

URBINO - Il sindaco di Urbino Maurizio Gambini è stato assolto questa mattina dal Tribunale di Urbino perché il fatto non sussiste nel processo cosiddetto “Palloni gonfiati bis”, un presunto giro di sponsorizzazioni false da parte di 17 imprese alla società dilettantistica di calcio Pieve di Cagna, poi diventata Urbino calcio. La formula dell’assoluzione è quella del secondo comma dell’articolo 530, che recita: “Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste”. Dei 16 imputati del processo sono stati condannati solamente due dirigenti sportivi: Giacomo Colocci e Marco Lucarini. La sentenza arriva a quattro anni dall’inizio del procedimento, risalente al 2020; nel 2019 si concluse il processo “Palloni gonfiati uno” nel quale furono assolti tutti gli imputati.



«Ero nel giusto»



«Ho sempre ritenuto di essere nel giusto e tutto si è chiarito - ha detto Gambini -.

Sono sempre stato serenissimo sulla vicenda». Come dire che i finanziamenti di sponsorizzazione della sua cooperativa “Terra Bio”, di cui è amministratore, erano congrui. Maurizio Gambini era assente ieri in aula per un appuntamento istituzionale: l’inaugurazione a 100 anni dalla nascita della salita in memoria di Dino Tiberi, indimenticato ed illustre figura politica della città, negli anni ‘70 presidente del consiglio e della giunta regionali. A rappresentare il sindaco in aula il suo avvocato di fiducia Gian Luca Marcucci.



Le due condanne



Il dirigente sportivo Giacomo Colocci è stato condannato a un anno, 5 mesi e 11 undici giorni di reclusione, più il pagamento delle spese processuali e una multa di 491 euro limitatamente all’utilizzo improprio delle carte prepagate Crystal Best. Anche l’altro dirigente sportivo Marco Lucarini è stato condannato solo in relazione all'uso delle carte Crystal Best a un anno di reclusione e 110 euro di multa oltre al pagamento delle spese processuali. Il giudice ha disposto il dissequestro e la restituzione delle carte prepagate Crystal Best.