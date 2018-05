La Polizia trova pezzi di hashish già confezionati nascosti in un albero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO – Controlli straordinari dei poliziotti nella zona multietnica di Urbino 2: gli agenti trovano hashish già confezionato nascosto in un albero e denunciano due fratelli per allacci busivi alla rete elettrica.I poliziotti hanno rinvenuto in un terreno adiacente il quartiere Urbino 2, all’interno della cavità di un albero, un involucro contenente un circa 75 grammi di hashish suddivisi in dosi. Sono in corso indagini finalizzate ad identificare l’autore dell’occultamento della droga. Sempre mediante l’utilizzo dei cani è stato possibile recuperare anche due coltelli da cucina, presumibilmente utilizzati per la suddivisione delle dosi.Gli Agenti del Commissariato, inoltre, hanno denunciato in stato di libertà due fratelli di origine marocchina per il reato di furto di energia elettrica. Dagli accertamenti, esperiti anche con la collaborazione del personale Enel di Urbino, è infatti emerso che i predetti, nel corso degli ultimi mesi, avevano sottratto energia elettrica mediante un allaccio abusivo al contatore.