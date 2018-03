"Pluto" non si vede da giorni: i vigili lo trovano morto dentro casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Lo hanno trovato ieri mattina, verso le 11.30, i vigili del fuoco, morto, disteso sul proprio letto. “Pluto”, al secolo Giovanni Fedrighelli, 68 anni, l’uomo sandwich dalla capigliatura incolta, conosciutissimo a Urbino, è stato trovato senza vita nella propria abitazione di via Giovanni Santi, nella zona di Giro dei Debitori, dove viveva solo da diverse. Non lo si vedeva in giro da 4-5 giorni. La Municipale è andata a cercarlo a casa. Ha bussato senza ottenere risposte. Ha chiamato, allora, i vigili del fuoco. Questi ultimi sono entrati da una finestra laterale, chiusa parzialmente da un pannello in poliuretano espanso. Lo hanno trovato, a letto, in camera, in posizione dormiente sotto le coperte. La morte “bianca” lo ha colpito nel sonno. A far scattare l’allarme alcuni vigili urbani che non lo vedevano nel centro storico o nei luoghi maggiormente frequentati da “Pluto”. Era solito farsi vedere ogni mattina in piazza della Repubblica dove tutti lo avvicinavano per fare quattro chiacchiere oppure allo “Sugar Caffè”, a pochi passi da casa, dove era solito fermarsi a fare colazione, coccolato da Giovanni & Giacomo, ai quali svolgeva delle piccole commissioni. I vigili urbani, in via Giovanni Santi, hanno bussato diverse volte ma nessuno ha risposto. I Vigili del fuoco locali, giunti all’abitazione dell’uomo, non hanno potuto far altro che entrare da una finestra laterale facendo così la triste scoperta.