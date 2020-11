Urbino, pioggia torrenziale: si allaga il sottopasso delle Conce

URBINO - Dal pomeriggio una pioggia torrenziale e violenta è comunciata a cadere incessantemente nella zona di Urbino, provocando diversi allagamenti e interventi dei vigili del fuoco. Non sono mancati i disagi nella zona che da Urbino porta a Fermignano. La pioggia ha allagato il sottopasso a senso unico della Bretella che da zona Conce, sul vecchio tratto stradale, porta a Bivio Borzaga. I vigili del fuoco hanno cercato di aspirare l’acqua e, subito dopo, hanno chiamato la ditta responsabile della costruzione per trovare una soluzione duratura. In serata si è deciso di chiudere ugualmente il transito per non arrecare danni e disagi. Scivoloso anche il manto stradale della Bretella, soprattutto sul pendio che dalla Galleria porta verso Bivio Borzaga. Diversi anche gli alberi abbattuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA