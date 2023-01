GALLO DI PETRIANO Identificato e denunciato dai vigili urbani di Urbino il conducente dell’auto che nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio ha tamponato l’Ape con a bordo due ragazzi di 17 anni che dopo l’urto sono finiti in un campo. Si tratta di un pensionato di 82 anni di Urbino che è stato denunciato per omissione di soccorso. Gli agenti della Municipale hanno rintracciato la sua vettura, una Lancia Musa dal carrozziere in cui l’aveva portata a riparare.

Gli accertamenti successivi hanno stabilito che le ammaccature era compatibili con il tamponamento. L’incidente era accaduto lungo la provinciale urbinate all’altezza del distributore di benzina “Gallo Station”«L’importante lavoro svolto dal Comandante Fabio Mengucci e da tutti gli agenti ha portato in poco tempo ad individuare il presunto responsabile – ha sottolineato Davide Fabbrizioli sindaco del Comune di Petriano - Ringrazio l’operato del Comando e degli agenti che mi preme dire, sin da subito accorsi nel luogo dell’incidente si sono adoperati incessantemente per risolvere il caso.

Le telecamere

E già nella giornata di martedì vi erano alcuni indizi importanti, da resti lasciati sul luogo, da telecamere e targa sistema, da alcune indagini si era ristretto il cerchio. Sono stato in costante contatto con il Comando – ha concluso il primo cittadino - e ritengo che siano state consegnate all’autorità giudiziaria competente diversi elementi a supporto della denuncia effettuata. Una considerazione importante è sapere che i due ragazzi stanno tutto sommato bene perché vedendo la dinamica dell’incidente poteva succedere una tragedia».