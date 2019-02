Pedone travolto, è grave Finisce in ospedale anche lo scooterista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Un uomo di circa quarant’anni è stato investito da uno scooter nel pomeriggio di ieri ad Urbino. L’episodio si è verificato intorno alle 18.30 lungo via Bonconte da Montefeltro all’altezza con l’intersezione di via Sforza. Da una prima ricostruzione dei fatti l’uomo in sella allo scooter stava transitando in direzione Pallino quando è avvenuto l’incidente. Sono gravi le condizioni della persona investita che è stata trasportata al Pronto soccorso in codice rosso. Codice giallo invece per il conducente dello scooter, un ventenne, che sbalzato dalla sella a seguito dell’impatto. Anche lui è stato soccorso dall’ambulanza e trasportato al Pronto soccorso.