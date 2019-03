Palpeggia minorenne disabile che deve assistere: arrestato volontario 72enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO – Volontario 72enne arrestato per abusi sessuali su una minorenne disabile. La polizia ha arrestato l’uomo ieri con un’operazione che aveva destato un certo scalpore: la volante si era messa di traverso bloccando la strada all’autobus, con gli agenti che hanno prelevato l’uomo dal mezzo. E proprio a bordo dell’autobus sarebbero avvenuti gli abusi, ripresi anche da una telecamera installata appositamente. L’uomo, nell’ambito di un’attività di volontariato, era solito accompagnare a scuola una sedicenne urbinate, disabile fisica e mentale, tramite un pulmino con autista messo a disposizione in via esclusiva per le esigenze di quest’ultima.Gli investigatori, che nella circostanza ricorrevano anche all’installazione di telecamere all’interno del pulmino, accertavano che in più occasioni il 72enne, durante il tragitto da scuola a casa, approfittando dell’assenza di altri passeggeri, aveva abusato della ragazza palpeggiandola anche nelle parti intime. L’arresto dell’uomo, con l’accusa di violenza sessuale continuata ai danni di una minorenne, è stato convalidato, ora si trova ai domiciliari.