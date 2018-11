Oppio, hashish e marijuana nel "supermarket" della droga della studentessa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO – Una 23enne residente a Terre Roveresche e studentessa universitaria, è stata arrestata e incarcerata nella casa circondariale di Villa Fastiggi, accusata di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed a causa del suo personale “supermarket” della droga che gestiva con una disinvoltura allarmante in via Ferri, nella città ducale, in un appartamento suddiviso con coetanei coinquilini del tutto ignari. I poliziotti hanno trovato un vasto campionario di “roba”, un quantitativo ingente di hashish, marijuana, pasta di oppio ed erbe allucinogene. La ragazza aveva un bacino di utenza notevole che andava dagli universitari al mondo dei “rave party”. Confiscati 750 euro in banconote da 10 e 20 euro, ritenuti provento di spaccio, materiale per il confezionamento degli stupefacenti, 4 buste in plastica che di solito contengono 1 kg. di hashish, bilancino di precisione e bocchino apposito per fumare oppio.