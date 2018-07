Nell'officina ha due Ciao rubati 26 e 35 anni fa: meccanico denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO – Quei Ciao Piaggio erano stati rubati 26 e 35 anni fa: nei guai il gestore di un’officina trovato con i due motocicli.A seguito dell’ispezione di una officina meccanica del territorio urbinate, i poliziotti hanno trovato una non corretta gestione dei rifiuti costituiti da parti meccaniche dei veicoli. Ma sono stati rinvenuti, soprattutto, due veicoli risultati rubati, di cui uno, un Piaggio Ciao, denunciato come oggetto di furto ad Urbino nel lontano 1992 e un altro a Roma nell’ancora più lontano 1983; il titolare dell’officina è stato denunciato per ricettazione.