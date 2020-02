Neopatentato ubriaco brucia l'alt e tenta la fuga contromano: persi in un colpo 46 punti

URBINO - Record di infrazioni per un neopatentato sorpreso ubriaco alla guida: decurtati ben 46 punti dalla patente conseguita solo 20 giorni fa.

LEGGI ANCHE:

Ascoli, si accascia colpito da un malore: avvocato salvato da un commerciante

San Benedetto, la Forestale salva un cane rottweiler in condizioni precarie

E' successo ad Urbino, dove introno alle 2,30 di notte, una pattuglia della Polizia ha intimato l'alt ad una Volkswagen Golf con a bordo tre giovani romagnoli. Ma non si sono fermati, anzi, hanno cercato la fuga affrontando in contromano e a velocità folle una curva prima di essere bloccati in via Di Vittorio. La fuga è comunque durata poco: al ragazzo alla guida è stato riscontrato un tasso alcolemico di 0,8 g/l. Patente ritirata, ma anche 46 punti decurtati per le varie infrazioni. Anche i due suoi compagni di viaggio, di cui uno intestatario dell'auto, sono risultati positivi al test: è stato necessario chimare un conoscente per riportarli a casa.

Ultimo aggiornamento: 12:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA