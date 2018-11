Migliora l'operaio precipitato con il bobcat nella stanza segreta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Sta recuperando pian piano le sue condizioni fisiche l’operaio di Pergola, escavatorista della ditta “Astra srl” di Fabrianoadiacente una struttura di proprietà della Curia in via Saffi, anche se il contraccolpo della caduta, per circa 7 metri, ha determinato, al 43enne, sospette fratture alle vertebre e schiacciamento polmonare. Un soccorso che gli ha letteralmente salvato la vita quello dei vigili del fuoco di Urbino diretti dal caposquadra Claudio Ovarelli. Con il mezzo infatti l’operaio era finito in una voragine: per recuperarlo i vigili del fuoco hanno imbragato il 43enne con manovre molto delicate visto che, accanto a lui, c’era anche il piccolo escavatore a bordo del quale era precipitato in quel buco. Fortuna ha voluto che il mezzo non lo colpisse. Per partecipare a questo tipo di operazioni non ci si può improvvisare e i vigili del fuoco di Urbino si sono mostrati, come sempre, addestrati e competenti. Ora sono attese anche le analisi sulla stanza segreta svelata dal crollo.