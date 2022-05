Un misterioso oggetto solca il cielo del Montefeltro, Andrea lo "cattura": «Per fortuna avevo con me la macchina fotografica»

URBINO - Un oggetto non meglio identificato nel cielo del Montefeltro è stato visto e fotografato da tante persone da Urbino a Carpegna. In tanti si sono espressi così: “Un meteorite”, “un satellite”, “un rifiuto spaziale”. Le migliori istantanee sono quelle del 26enne Andrea Balducci, fotografo e videomaker, residente nel borgo di Castel Cavallino.

«Ho alzato gli occhi al cielo e ho visto questa scia fumante particolare. Fortuna che avevo con me la macchina fotografica. Ho subito impresso queste immagini. Erano precisamente le 20.41 di mercoledì scorso e la scia si dirigeva verso l’altopiano di Carpegna. Certo il punto interrogativo è stato di quelli giganteschi e mi fa strano che in tanti lo hanno visto ma nessuno a livello mediatico ne ha parlato se non nella messaggistica personale. Altre volte mi sono capitati episodi simili ma mai di questo spessore. E adesso?».

