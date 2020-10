Maxi rissa in mezzo alla movida: nei guai 4 giovanissimi provenienti da tutta la provincia

URBINO - I militari dell’Arma della Compagnia e Stazione dei Carabinieri di Urbino hanno denunciato a piede libero quattro giovani di età compresa che va dai 19 ai 22 anni e tutti della provincia, residenti, infatti, a Pesaro, Fano e Urbino.

In pratica con il ritorno alla vita della città ducale tra la cosiddetta “movida del giovedì” e del dopo lockdown, il 18 settembre scorso, in Piazza della Repubblica, i 4 studenti universitari si erano malmenati scatenando una rissa tra giovanissimi.

Nella maxi rissa furono coinvolti diversi giovanissimi. Pare sia bastato un attimo, uno sguardo, una parola di troppo riferita ad una ragazza di un gruppo poco distante per scatenare “un inferno” sotto gli occhi di decine e decine di persone incredule e spaventate tra residenti, turisti e presenti. Tutto si risolse con l’intervento dei Carabinieri del reparto Radiomobile. Ora, attraverso testimonianze e presa visione delle immagini di videosorveglianza, i gendarmi sono risaliti ai responsabili che hanno, diciamo così, acceso le micce dell’incontro – scontro tra gruppi di facinorosi. Secondo alcuni, le scintille tra i due gruppetti, erano iniziate ben prima in diversi locali in cui si erano incrociati in una serata in cui erano appena iniziati i controlli mirati nei locali del Centro Storico per verificare la corretta applicazione e il rispetto delle norme anti – Covid 19.

