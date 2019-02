Trovato con marijuana e cocaina ​assale i poliziotti: studente arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO – Trovato con la droga, assale gli agenti di Polizia che lo controllano, ferendone lievemente due: arrestato studente universitarioI poliziotti di Urbino hanno arrestato un 23enne, studente universitario di origine calabrese, nella flagranza dei reati di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. L’operazione rientra nell’opera di controllo delle serate dei “giovedì universitari” tradizionalmente “festive” nel centro storico ducale. In tale contesto il 15 febbraio scorso i poliziotti, sospettando che il 23enne stesse per movimentare della droga, effettuavano una perquisizione nella sua dimora urbinate, rinvenendo e sequestrando 2 dosi di cocaina, circa 650 gr. di marjuana suddivisi in dosi e 2 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione a circa 40 gr. di sostanza da taglio ed alla somma di 1.300 euro in contanti. Nella circostanza il ragazzo si opponeva al controllo, reagendo violentemente nei confronti degli agenti, due dei quali riportavano lievi lesioni.