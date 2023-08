URBINO Se n’è andato, a 91 anni, Giorgio Cerboni Baiardi, una delle figure più incisive della Cultura nazionale. Lascia un segno profondo, come accademico e professore emerito dell’Università Carlo Bo. «Con Giorgio Cerboni Baiardi perdiamo uno dei pilastri della cultura urbinate del Novecento» le prime parole del Rettore Giorgio Calcagnini alla notizia della scomparsa del letterato e critico che per decenni ha ricoperto incarichi di vertice nell’Ateneo, dalla Facoltà di Lettere all’Istituto di Filologia Moderna fino alla creazione della Scuola di Moda, continuando a offrire fino all’ultimo il suo preziosissimo contributo all’interno del Comitato scientifico della Fondazione Carlo e Marise Bo senza dimenticare il suo infinito contributo e impegno per l’Accademia Raffaello.

«Un tributo alla cultura e alle doti umane che si estende ben oltre i confini dell’Ateneo e della città di Urbino – ha rimarcato il Rettore - ma che certamente raggiungerà ovunque i tanti studenti e colleghi che nel corso degli anni hanno potuto apprezzare la finezza e l’incisività delle sue lezioni mirabili sulla letteratura italiana accompagnandosi, sempre, alle battute argute e alla simpatia che sapeva esprimere in ogni occasione». «Resto molto colpito dalla scomparsa di Giorgio Cerboni Baiardi fine ed autorevole studioso della Università di Urbino che ha dato lustro al nostro territorio e di cui ho personalmente sperimentato la generosa e disinteressata solidarietà in momenti complessi – scrive Giorgio Girelli, segretario generale Conferenza Nazionale Presidenti Conservatori di Musica - Serbo per Lui ammirazione e profondi sentimenti di gratitudine».

Giorgio Cerboni Baiardi è stato anche assessore e poi vicesindaco nella giunta Giorgio Londei (1985 – 1990). «Personaggio straordinario – commenta il senatore – sempre piacevole, molto sarcastico». Anche il Movimento 5 Stelle si stringe attorno a tutti familiari per la scomparsa di Giorgio Cerboni Baiardi ricordando l’mpegno politico ora raccolto dal figlio Giacomo». Il Sindaco, Maurizio Gambini, esprime il cordoglio dell’Amministrazione Comunale.

«La notizia – commenta il Sindaco – mi ha lasciato commosso e rattristato. Con Cerboni Baiardi se ne va una figura che ha lasciato un’impronta significativa nella storia della nostra città, a cui è stato legato per tutta la vita. La sua attività professionale all’interno dell’Università e il suo impegno nell’Amministrazione comunale e nell’Accademia Raffaello lo hanno reso un riferimento per la vita culturale, politica e civica della città». Ieri pomeriggio si è tenuto il Santo Rosario presso la chiesa della SS. Annunziata. Il funerale si terrà alle 10 di oggi, nella Chiesa dell’Annunziata di Urbino. seguirà l’inumazione al cimitero di Lamoli. Lascia, oltre i figli Anna e Giacomo, uno stuolo di nipoti ai quali voleva bene alla follia.